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В мире

14 августа, 22:40

Талибы захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/AP/Gulabuddin Amiri

Представители движения "Талибан", запрещенного на территории РФ, взяли под свой контроль город Мазари-Шариф, который является административным центром провинции Балх в Афганистане. Об этом сообщает Associated Press.

"Только что под наш контроль перешел город Мазари-Шариф – столица провинции Балх. Несколько минут назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба и другие органы управления провинции были полностью захвачены", – заявил один из представителей организации.

По известным данным, правительственная армия сдала город без боя и пустилась в бегство, однако небольшие столкновения продолжаются в окрестностях города.

Ранее "Талибан" заявил о захвате города Шаран. Речь идет об административном центре провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

Представитель группировки Забиулла Муджахид написал в своих соцсетях, что боевики взяли под контроль здание губернаторской администрации, полицейский участок и другие государственные учреждения.

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