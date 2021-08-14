Талибы объявили о почти полном захвате столицы восточной афганской провинции Пактика

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Запрещенная в РФ террористическая организация "Талибан" заявила о захвате города Шаран. Речь идет об административном центре провинции Пактика на юго-востоке Афганистана, сообщает РИА Новости.

Представитель группировки Забиулла Муджахид написал в своих соцсетях, что боевики взяли под контроль здание губернаторской администрации, полицейский участок и другие государственные учреждения. Также они захватили вооружение правительственной армии, а солдаты перешли на их сторону.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия не рассматривает возможность эвакуации своего посольства в Кабуле. По словам дипломата, талибы не имеют возможностей для захвата столицы Афганистана в ближайшей перспективе.

Боевики объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Также талибы сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкота, Герата, Газни и Кандагара.

До этого талибы захватили 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.