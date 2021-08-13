Россия не планирует эвакуировать посольство в Кабуле – МИД

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Россия не рассматривает возможность эвакуации своего посольства в Кабуле из-за захвата движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) ключевых городов Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, не рассматривается", – сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, талибы не имеют возможностей для захвата столицы Афганистана в ближайшей перспективе. Также он отметил, что к ухудшению ситуации в стране в значительной степени привело затягивание Кабулом мирных переговоров.

По словам Кабулова, состоявшиеся накануне контакты с представителями катарского политического офиса "Талибана" оказались продуктивными.

"Но одно дело договариваться, а другое дело – реализовать это. И это зависит не только от талибов, но и от нынешнего кабульского правительства, которое, наконец, должно взяться за ум и начинать содержательные переговоры. Они дотянули время до того, что мы получили", – пояснил он.

Также Кабулов подтвердил, что власти Афганистана обратились к России по поводу поставок ударных вертолетов, однако предметных переговоров между сторонами пока не ведется.

"Не ведутся переговоры. Было обращение, обращение изучается", – цитирует Кабулова РИА Новости.

Накануне боевики признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан" объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Также талибы сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкота, Герата, Газни и Кандагара.

До этого талибы захватили 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.

