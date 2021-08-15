Талибы начали входить в Кабул

11:52
Фото: AP Photo/Gulabuddin Amiri
Боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) начали входить в афганскую столицу Кабул со всех направлений. Об этом сообщает телеканал Sky news со ссылкой на МВД Афганистана.
По данным афганских властей, отряды талибов уже заняли окраины города. Сами талибы распространили официальное заявление, в котором утверждают, что намерены овладеть Кабулом исключительно мирным путем.
"Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев", – приводит его текст "Интерфакс".
Как утверждается в заявлении, силам "Талибана" отдан приказ стоять на подступах к городу, не пытаясь проникнуть на его территорию.
Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что смена власти в Кабуле будет осуществлена мирным путем, а правоохранительные органы обеспечат защиту мирных жителей.
"Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем", – сказал он в эфире канала TOLO News.
Ранее "Талибан" взял под свой контроль пятый по численности населения город Афганистана – Джелалабад. Городские власти добровольно сдали город боевикам, чтобы сохранить жизни мирных жителей.
Накануне талибы взяли под свой контроль город Мазари-Шариф, который является административным центром провинции Балх в Афганистане. По известным данным, правительственная армия сдала город без боя и пустилась в бегство, однако небольшие столкновения продолжаются в окрестностях города.
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