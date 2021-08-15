Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну – СМИ

16:46
Фото: Tasnim news
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Об этом рассказали в эфире афганского телеканала "Толо ньюс".
"Источники сообщают, что президент Гани покинул страну", – говорится в сообщении.
Кроме того, данную информацию подтвердили и на телеканале "Аль-Арабия". До этого медиагруппа "Азия - Плюс" сообщила, что Гани направился в Таджикистан.
Ранее движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Передача власти талибам в Афганистане пройдет в президентском дворце в Кабуле 15 августа.
Папа Римский Франциск заявил, что его беспокоит ситуация, сложившаяся в Афганистане, и призвал к мирному решению конфликта во благо местных жителей. Он попросил молиться молиться вместе с ним за мир и обретение решений за столом переговоров, без оружия.
Президент Афганистана может сложить свои полномочия
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