Компания Virgin Atlantic заявила об облете воздушного пространства Афганистана

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Британская авиакомпания Virgin Atlantic начнет избегать воздушного пространства Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"На фоне последних сообщений о ситуации в Афганистане мы изменим маршрут наших предстоящих полетов, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана", – подчеркнули в Virgin Atlantic.

Отмечается, что эта мера коснется рейсов, отправляющихся в Исламабад, Лахор, Мумбаи и Дели, которые обычно пролетали над Афганистаном.

"В соответствии с существующими протоколами Virgin Atlantic также избегает полетов над Ираном", – обратили внимание в компании.

Об облете воздушного пространства Афганистана также сообщили в British Airways.

Ранее боевики "Талибан" (террористическая организация запрещена в России) вошли в президентский дворец в афганской столице Кабул. Как уточнили на телеканале CNN, в столицу боевики вошли мирно. По словам представителя движения Забиулла Муджахид, талибы получили просьбу войти в Кабул.

