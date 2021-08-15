Эксперт: России нужно готовиться к худшему сценарию из-за ситуации в Афганистане

17:40
Фото: AP Photo/Gulabuddin Amiri
Армия России и силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны быть готовы к вероятным прорывам государственной границы и засылке исламских экстремистов в страны СНГ после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Границы ОДКБ под угрозой потенциального экспорта исламского экстремизма из Афганистана. Мы должны рассматривать эту угрозу и готовиться к самым худшим сценариям, включая военно-политическое и военное реагирование на возможные попытки дестабилизировать постсоветское пространство", – высказался эксперт.
По его мнению, силам стран ОДКБ, Таджикистана и Узбекистана нужно подготовиться к возможному реагированию на попытки прорыва госграницы и засылкам вооруженных отрядов исламских экстремистов.
Коротченко также подчеркнул, что соответствующие меры уже принимаются по линии Минобороны России и ОДКБ. По его предположениям, рассчитывать на стороннюю помощь не придется. По итогу, реагировать на действия запрещенного в РФ "Талибана" у границ СНГ будут военные России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, уверен эксперт.
"Такой сценарий, он не очень благоприятный, но вполне реален", – сказал Коротченко.
Он также отметил, что США оставляют России под боком серьезную проблему. Он назвал ситуацию бомбой замедленного действия и серьезным вызовом для безопасности России и ее южных союзников по ОДКБ.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Об этом рассказали в эфире афганского телеканала "Толо ньюс". Кроме того, данную информацию подтвердили и на телеканале "Аль-Арабия". До этого медиагруппа "Азия - Плюс" сообщила, что Гани направился в Таджикистан.
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