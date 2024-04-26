Депутат Милонов предложил наносить на пластиковую посуду маркировку о вреде для природы

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить новые правила маркировки пластиковой посуды и иных сопутствующих товаров сообщениями и графическими изображениями об их вреде для природы, сообщает RT.

Парламентарий обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову, напомнив, что ежегодно с приходом тепла миллионы россиян отправляются за пределы городов, чтобы провести несколько часов на пикнике на открытом воздухе.

По его словам, для проведения даже одного пикника граждане покупают множество предметов из неразлагаемых материалов. Это могут быть пластиковые одноразовые тарелки, стаканы, емкости и бутылки, столовые приборы. Однако уж после первого использования эти предметы выбрасывают.

Милонов подчеркнул, что часто люди оставляют "горы неразлагаемого пластикового мусора". В связи с этим он попросил министра рассмотреть возможность о внедрении новых правил маркировки пластиковой посуды.

Согласно инициативе, такая маркировка могла бы наноситься по примеру таких же сообщений на табачных изделиях или алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что более 1,6 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2023 году, показатель является рекордным. Программа раздельного сбора мусора действует с 2020 года. Ее реализация продолжается, она уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей, а количество собранного вторсырья постоянно увеличивается.

Во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры. Около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией осуществляют сбор и вывоз отходов.

Также в России предложили давать скидку на парковочные места водителям, которые участвуют в раздельном сборе мусора. Подобными мерами инициаторы надеются привлечь внимание граждан к сортировке отходов и тем самым повлиять на экологическую ситуацию в стране.