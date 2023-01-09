Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России начнут использовать камеры для фиксации выброшенного мусора, сообщает газета "Коммерсант".

С 11 января вводится использование камер для фиксации выброса мусора из автомобилей. Штрафы будут выписывать полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора.

"Согласно изменениям в статье 8.2 КоАП "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", граждан, которые оставляют отходы вне специально отведенных для этого мест (в лесополосе, на обочине дороги), теперь будут штрафовать на 5 тысяч рублей", – отметили в сообщении.

Водители, выбрасывающие мусор из машины вне специальных для этого мест, подвергнутся штрафу в размере 30 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить штраф 60 тысяч рублей, юридическим лицам – 100 тысяч рублей. А если мусор выбрасывается из грузовика, то штраф будет составлять 200 тысяч рублей.

В основном это касается тех автомобилистов, которые выбрасывают такие отходы, как старые шины, бытовой и строительный мусор в леса, парки, садоводческие товарищества.

Камера будет распознавать государственный номер автомобиля, а затем постановление отправится по почте владельцу. Пока штраф составляет 1–2 тысячи рублей за единоразовое нарушение, а за повторное – 2–3 тысячи рублей.

Юрист Лев Воропаев прокомментировал RT нововведение. По его словам, за выброс мусора из автомобилей необходимо штрафовать людей.

"Абсолютно адекватно, я считаю. Люди будут бояться совершать эти нехорошие проступки, зная, что их привлекут к ответственности и назначат штраф", – сказал эксперт.

Воропаев добавил, что привлечение к административной ответственности при помощи камер существует уже давно и эта система все время совершенствуется. Благодаря фиксации нарушений их количество значительно снижается, рассказал юрист.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев также прокомментировал новые штрафы за выброс мусора из окон автомобилей, сообщает телеканал "360".

"Теперь, если сброс мусора из автомобиля зафиксирован на камеру, норма КоАП РФ, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет", – прокомментировал он.

Буцаев также отметил, что для ИП и юридических лиц возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток за выброс мусора из автомобиля. Кроме этого, если автомобилист повторно будет привлечен к административной ответственности за подобное нарушение, тогда транспортное средство владельца конфискуют.

Замгендиректора РЭО Алексей Макрушин уточнил, что административная ответственность за подобные нарушения была ужесточена в прошлом году. Изменения были внесены Федеральным законом от 14 июля 2022 в КоАП. Согласно нововведениям, к ответственности привлекаются те, кто сгружают мусор с автомототранспортных средств, прицепов и других самоходных машин.

Ранее сообщалось, что предприятие "Экоплатформа" выпустило и установило в Москве и Подмосковье специальные боксы для сбора и переработки текстиля. За месяц с момента запуска проекта удалось собрать более 250 килограммов текстиля от жителей.

Камеры будут фиксировать выбрасывающих мусор из автомобилей на дорогах РФ с 11 января

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