Эколог рассказал, какие отходы нельзя выбрасывать с общим мусором

Привычка выбрасывать весь мусор в одну кучу губительна для всего живого. На свалке с обычными отходами некоторые предметы быта выделяют вещества, которые наносят природе огромный ущерб. Рассказываем, какие вещи необходимо утилизировать только через специально отведенные для этого места.

Аккумуляторы и лампы

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

К вещам, которые нельзя выбрасывать просто так, относятся батарейки. Из-за содержания в них токсичных веществ их утилизируют через специальные ящики. Кроме того, с общим мусором опасно выбрасывать люминесцентные лампы, так как в них есть пары ртути. Специальные правила утилизации также применимы для аккумуляторов гаджетов и другой техники, у которой в составе есть токсичные металлы, отметил эколог Вадим Рукавицын.





Вадим Рукавицын эколог Такие отходы нельзя выбрасывать в общий мусор, но и долго хранить дома тоже опасно. Лампа может разбиться, а вздувшийся аккумулятор – взорваться и воспламениться.

Испорченные аккумуляторы и люминесцентные лампы необходимо как можно быстрее отнести к ближайшему месту приема опасных отходов. Для этого можно воспользоваться интерактивной картой пунктов сбора вторсырья. Однако, прежде чем ехать в один из них, лучше предварительно позвонить и уточнить режим работы. Информация на картах может быть неактуальной, так как не все из них быстро обновляются, сказал Рукавицын.

В Москве и Подмосковье для утилизации батареек и люминесцентных ламп есть специальные оранжевые экобоксы, местонахождение которых также можно найти в Сети.

Бытовая техника

Выбрасывать эти приборы в мусорный бак или ставить возле него запрещено на законодательном уровне: штраф для граждан составит от 1 000 рублей. Попав на полигон, бытовая техника разрушается и выделяет опасные вещества. Среди них, например, ртуть, свинец, кадмий и бериллий, перечислил эколог.





Вадим Рукавицын эколог Рабочую, но ставшую ненужной бытовую технику можно отдать в благотворительную организацию, продать или подарить. Есть много сайтов, с помощью которых легко это сделать.

Нерабочую технику принимают в разных некоммерческих организациях, где ее ремонтируют и отдают тем, кто в ней нуждается. Либо ее можно отнести в одну из фирм, которая занимается ее переработкой и утилизацией. Некоторые из них даже готовы доплачивать за сломанную электронику.

Медицинские отходы

Безртутные градусники и термометры в виде тест-полосок можно просто выбрасывать. Для утилизации ртутных термометров необходимо искать специально отведенное место, сказал Рукавицын.

Как и батарейки с люминесцентными лампами, в Москве и Московской области ненужные градусники можно выбросить в специальные экобоксы. Кроме того, их утилизируют некоторые пожарно-спасательные отряды и ДЕЗы. Подробная информация есть на экологическом портале "Кудаградусник".





Вадим Рукавицын эколог Одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать в отдельные контейнеры. Их можно найти, например, в медорганизациях. Маски – потенциальный источник инфекции, поэтому их нужно сжигать при высокой температуре.

Еще лучше вместо одноразовых масок использовать многоразовые. Главное, не забывать часто стирать их с мылом, а потом проглаживать горячим утюгом.

Также неэкологично выбрасывать в мусорный бак лекарства. Во многих из них есть опасные вещества, оказавшись в грунтовых водах, они способны навредить здоровью людей и животных.

Однако найти место, куда можно сдать на утилизацию просроченные лекарства, пока непросто. К примеру, в Москве для этого установлен специальный экобокс на Artplay у метро "Курская". Также препараты на утилизацию принимает организация "Управление отходами", однако за это придется заплатить.

Ненужные лекарства с хорошим сроком годности лучше подарить через специальные сервисы. Такие, например, как "Аптекашеринг" или "Дарудар". Важно помнить, что продавать ненужные лекарства с приемлемым сроком годности запрещено законом.