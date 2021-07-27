Юрист объяснил, что грозит жильцам, бросающим мусор из окон

Горожане, которым лень дойти до мусоропровода или контейнера по сбору отходов, превращают жизнь добропорядочных жильцов в кошмар. Сложно сохранять спокойствие, если возле дома валяются отбросы, к тому же есть опасность, проходя мимо дома, угодить под град сомнительных предметов. Мы выясняли, как повлиять на хулиганов, бросающих мусор из окон квартир.



Рублем и словом

За россыпь окурков под окном и разбросанные на придомовой территории коробки из-под фастфуда можно ответить по всей строгости закона. По словам юриста Андрея Лямзина, нарушителям прежде всего грозит административно-правовая ответственность.

"Согласно статье 6.4 КоАП РФ, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к эксплуатации жилых помещений, зданий и сооружений, нерадивые жильцы могут получить штраф в размере от 500 до 1 000 рублей", – отмечает Андрей Лямзин.

Однако, по словам эксперта, первым делом необходимо точно убедиться в том, кто именно мусорит, и зафиксировать факт выброса отходов из окна при помощи фото- или видеосъемки. "Получив доказательства, можно пожаловаться на соседей в управляющую компанию или же обратиться к участковому с просьбой привлечь конкретных лиц к административной ответственности за противоправные действия", – говорит эксперт.

Это касается не только граждан, которым лень выйти из квартиры, но и распространяется на жильцов, бросающих мешки с отбросами возле подъезда или на лестнице. Подкараулить в неловкий момент и поймать за руку таких нарушителей гораздо проще, чем тех, кто кидает мусор в окно.



Общественное порицание

Управляющая компания не может привлечь некультурных жильцов к ответственности, но ее сотрудники имеют право составить акт осмотра подъезда или другого места, куда выбрасываются отходы. Этот документ послужит доказательством нарушения при дальнейших разбирательствах. Кроме того, представители УК могут провести с нарушителем профилактическую беседу. Для большинства людей такого внушения бывает достаточно, особенно если они арендуют жилище.

Неравнодушные горожане придумали и свои способы борьбы с мусорящими соседями – от профилактических бесед по душам до вывешивания в подъезде объявлений, взывающих к совести хулиганов. На многих действует сам факт видео и фотосъемки и обещание обратиться в правоохранительные органы. Хорошо, когда в подъезде создается инициативная группа неравнодушных жителей. Психологи и сотрудники правоохранительных органов предостерегают тех, кто заботится о чистоте и порядке, избегать бранной лексики и физического насилия.

Среди самых популярных видов мусора, которым пестрит придомовая территория, – сигаретные окурки, яичная скорлупа, коробки из-под пиццы, использованные предметы гигиены.



Уголовное наказание

Одно дело, если с высоты на землю летит фантик или пустая сигаретная пачка. А вот метание из окна твердых предметов, например пустых бутылок, чревато более серьезными последствиями.

"Если упавший предмет травмировал человека, то возбуждается уголовное дело", – говорит Андрей Лямзин.

В зависимости от тяжести последствий, а также исходя из умысла виновника его действия могут быть квалифицированы по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" либо по статьям 111, 112 и 115 УК РФ, в которых речь идет об умышленном причинении вреда здоровью разной степени тяжести. Если удастся доказать общественную опасность проступка и презрение к нормам общественного порядка, то неспокойный жилец ответит за хулиганство. А в случае печального исхода нарушителю придется отвечать по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности.

"Если удастся доказать факт причинения вреда, то пострадавший может в судебном порядке просить компенсацию вреда здоровью и морального вреда", – комментирует эксперт. Доказательства собираются с помощью аудио- и видеозаписей, а также показаний свидетелей. Вред здоровью пострадавшего устанавливается в бюро медэкспертизы.

