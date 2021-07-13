Юристы рассказали, как заступиться за женщину на улице, чтобы не попасть под суд

В Мытищах мужчина вступился за женщину в рейсовом автобусе и был избит ее обидчиками. После драки полиция возбудила уголовное дело. Разбираемся с юристами, что грозит нарушителям спокойствия в этой ситуации и как защитить другого человека, чтобы самому не оказаться на скамье подсудимых.



Заступился за женщину

По данным СМИ, инцидент произошел 12 июля в подмосковных Мытищах. В рейсовом автобусе № 314 несколько мужчин стали приставать к женщине. Один из пассажиров вступился за нее, сделал замечание хулиганам и потребовал вести себя с ней уважительно.

После этого самый активный представитель агрессивной компании начал оскорблять и поливать матерной бранью заступника. Словесная перепалка переросла в драку, и на защитника накинулись сразу шестеро человек.

Потасовку снимала на камеру девушка, которой обидчики пригрозили расправой и заявили, что "разденут ее и разорвут". Все происходило на глазах детей: на видео слышно, как от испуга плачет ребенок. В итоге дерущихся все же разняли другие пассажиры и вытолкали агрессивную компанию из автобуса.

После случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело. "Отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" по факту драки, произошедшей в рейсовом автобусе в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сейчас правоохранители разыскивают участников конфликта.



Наказание всем шестерым?

Юрист Сергей Черский в разговоре с Москвой 24 предположил, что в рамках статьи "Хулиганство" подозреваемые в данном случае могут понести серьезное наказание. "Можно получить до 5 лет лишения свободы", – отметил он. При этом, по мнению юриста, в зависимости от состояния потерпевшего здесь можно усмотреть и статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Побои".

Кроме того, пострадавший мужчина может подать частное обвинение, сообщил юрист. "Когда человеку причинили физическую боль, он имеет право привлечь к уголовной ответственности", – пояснил эксперт.

По мнению Черского, в ситуации с дракой в автобусе явно усматривается состав преступления, потому что участвовала группа лиц, действия были согласованными. При этом наказание у всех шестерых подозреваемых может быть разным, отметил юрист.





Сергей Черский юрист Наказание будет в зависимости от тяжести, от активности и действий. Есть разграничения: активные лидеры, соучастники, пособники и так далее. Не факт, что всем дадут одинаковое наказание. Но, как правило, в таких ситуациях всем одинаковое дают.

Член Адвокатской палаты города Москвы Евгений Одоев считает, что в этом инциденте, кроме уголовной статьи, можно предусмотреть и административный штраф за оскорбления. "Оскорбления в отношении женщины можно квалифицировать по КоАП РФ в рамках статьи 5.61", – рассказал эксперт Москве 24. За это можно получить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.



Как не стать виновным, защищая других?

Случаи, когда мужчина вступается за другого человека и в итоге сам оказывается жертвой, не являются редкостью. Например, 2 года назад в подмосковном Путилкове был убит 24-летний спецназовец Никита Белянкин. Он пытался остановить драку, вступившись за двух людей, которых избивала толпа. В результате ему нанесли смертельный удар в сердце.

В марте 2020 года в Брянске присяжные оправдали Николая Макурина, заступившегося за женщину, на которую напал с ножом ее пьяный муж. Неравнодушный мужчина попытался выбить у него из рук оружие, началась драка. В результате потасовки нападавший скончался. За убийство в рамках самообороны Макурину грозило до 15 лет тюрьмы.

Эксперты рассказали Москве 24, можно ли защитить другого человека, чтобы самому не пострадать и не попасть на скамью подсудимых. По мнению юриста Сергея Черского, такие дела очень непростые. Доказать свою правоту, если заступник ударил первым, пусть и в целях защиты, довольно сложно, считает он.





Сергей Черский юрист Если ты начал первым действовать, значит, ты виноват. Доказать обратное очень сложно. Система несовершенна, судебная в том числе.

Чтобы доказать свою невиновность, важно наличие свидетелей, подчеркивает юрист. Однако часто люди боятся давать показания. "Когда дело доходит до разговора – не видел, не слышал, не заметил", – приводит он в пример реплики очевидцев. И если агрессоров было несколько на одну жертву, то все они будут говорить, что именно заступник начал драку первым.

По мнению юриста Евгения Одоева, в подобных ситуациях "готовых рецептов очень мало".





Евгений Одоев юрист, член Адвокатской палаты г. Москвы Нужно действовать по ситуации, взвешивать и определять свои силы в отношении хулиганов. Необходимо привлечь кого-то из общественности (мужчин) в помощь или вызвать наряд полиции.

Одоев также подчеркнул, что невиновность человека, вставшего на защиту, если он нанес травмы агрессору, доказать сложно. "Как правило, следствие идет по пути наименьшего сопротивления и встает на защиту якобы "потерпевшего" (то есть агрессора, получившего травму. – Прим. ред.). Суд, как правило, предусматривает это как превышение в пределах необходимой обороны", – сообщил юрист.

По мнению Одоева, очень важно в таких случаях привлечь людей, которые могли стать очевидцами происшествия, чтобы доказать, что человек действовал именно в целях защиты.