Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:55

Главная / Истории /

Юристы рассказали, как заступиться за женщину на улице, чтобы не попасть под суд

Начал первым – виноват. Как заступиться за человека, чтобы не попасть под суд
происшествия

В Мытищах мужчина вступился за женщину в рейсовом автобусе и был избит ее обидчиками. После драки полиция возбудила уголовное дело. Разбираемся с юристами, что грозит нарушителям спокойствия в этой ситуации и как защитить другого человека, чтобы самому не оказаться на скамье подсудимых.

Фото: телеграм-канал RU_CHP

Заступился за женщину

По данным СМИ, инцидент произошел 12 июля в подмосковных Мытищах. В рейсовом автобусе № 314 несколько мужчин стали приставать к женщине. Один из пассажиров вступился за нее, сделал замечание хулиганам и потребовал вести себя с ней уважительно.

После этого самый активный представитель агрессивной компании начал оскорблять и поливать матерной бранью заступника. Словесная перепалка переросла в драку, и на защитника накинулись сразу шестеро человек.

Потасовку снимала на камеру девушка, которой обидчики пригрозили расправой и заявили, что "разденут ее и разорвут". Все происходило на глазах детей: на видео слышно, как от испуга плачет ребенок. В итоге дерущихся все же разняли другие пассажиры и вытолкали агрессивную компанию из автобуса.

После случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело. "Отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" по факту драки, произошедшей в рейсовом автобусе в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сейчас правоохранители разыскивают участников конфликта.

Фото: телеграм-канал RU_CHP

Наказание всем шестерым?

Юрист Сергей Черский в разговоре с Москвой 24 предположил, что в рамках статьи "Хулиганство" подозреваемые в данном случае могут понести серьезное наказание. "Можно получить до 5 лет лишения свободы", – отметил он. При этом, по мнению юриста, в зависимости от состояния потерпевшего здесь можно усмотреть и статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Побои".

Кроме того, пострадавший мужчина может подать частное обвинение, сообщил юрист. "Когда человеку причинили физическую боль, он имеет право привлечь к уголовной ответственности", – пояснил эксперт.

По мнению Черского, в ситуации с дракой в автобусе явно усматривается состав преступления, потому что участвовала группа лиц, действия были согласованными. При этом наказание у всех шестерых подозреваемых может быть разным, отметил юрист.

Наказание будет в зависимости от тяжести, от активности и действий. Есть разграничения: активные лидеры, соучастники, пособники и так далее. Не факт, что всем дадут одинаковое наказание. Но, как правило, в таких ситуациях всем одинаковое дают.
Сергей Черский
юрист

Член Адвокатской палаты города Москвы Евгений Одоев считает, что в этом инциденте, кроме уголовной статьи, можно предусмотреть и административный штраф за оскорбления. "Оскорбления в отношении женщины можно квалифицировать по КоАП РФ в рамках статьи 5.61", – рассказал эксперт Москве 24. За это можно получить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: телеграм-канал RU_CHP

Как не стать виновным, защищая других?

Случаи, когда мужчина вступается за другого человека и в итоге сам оказывается жертвой, не являются редкостью. Например, 2 года назад в подмосковном Путилкове был убит 24-летний спецназовец Никита Белянкин. Он пытался остановить драку, вступившись за двух людей, которых избивала толпа. В результате ему нанесли смертельный удар в сердце.

В марте 2020 года в Брянске присяжные оправдали Николая Макурина, заступившегося за женщину, на которую напал с ножом ее пьяный муж. Неравнодушный мужчина попытался выбить у него из рук оружие, началась драка. В результате потасовки нападавший скончался. За убийство в рамках самообороны Макурину грозило до 15 лет тюрьмы.

Эксперты рассказали Москве 24, можно ли защитить другого человека, чтобы самому не пострадать и не попасть на скамью подсудимых. По мнению юриста Сергея Черского, такие дела очень непростые. Доказать свою правоту, если заступник ударил первым, пусть и в целях защиты, довольно сложно, считает он.

Если ты начал первым действовать, значит, ты виноват. Доказать обратное очень сложно. Система несовершенна, судебная в том числе.
Сергей Черский
юрист

Чтобы доказать свою невиновность, важно наличие свидетелей, подчеркивает юрист. Однако часто люди боятся давать показания. "Когда дело доходит до разговора – не видел, не слышал, не заметил", – приводит он в пример реплики очевидцев. И если агрессоров было несколько на одну жертву, то все они будут говорить, что именно заступник начал драку первым.

По мнению юриста Евгения Одоева, в подобных ситуациях "готовых рецептов очень мало".

Нужно действовать по ситуации, взвешивать и определять свои силы в отношении хулиганов. Необходимо привлечь кого-то из общественности (мужчин) в помощь или вызвать наряд полиции.
Евгений Одоев
юрист, член Адвокатской палаты г. Москвы

Одоев также подчеркнул, что невиновность человека, вставшего на защиту, если он нанес травмы агрессору, доказать сложно. "Как правило, следствие идет по пути наименьшего сопротивления и встает на защиту якобы "потерпевшего" (то есть агрессора, получившего травму. – Прим. ред.). Суд, как правило, предусматривает это как превышение в пределах необходимой обороны", – сообщил юрист.

По мнению Одоева, очень важно в таких случаях привлечь людей, которые могли стать очевидцами происшествия, чтобы доказать, что человек действовал именно в целях защиты.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать