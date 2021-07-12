Мосгорсуд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела о торговле детьми

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Четверо фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей переведены из СИЗО под домашний арест. Соответствующее решение вынес Московский городской суд.

Как рассказал ТАСС адвокат фигурантов Игорь Трунов, домашний арест обвиняемым будет действовать до 14 октября.

"Московским городским судом изменена мера пресечения врачам Юлиане Ивановой, Лилии Панаиоти, урологу частной клиники NGC Тарасу Ашиткову и гендиректору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову", – подчеркнул адвокат.

Фигуранты были арестованы 15 июля. Их обвинили в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

По данным следствия, в квартире в одном из поселков Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Удалось установить, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.

В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденные аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.