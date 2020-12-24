Срок следствия по делу о торговле детьми продлили до середины марта

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Следственный комитет продлил еще на три месяца срок следствия в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщает ТАСС.

Помимо этого, Басманный суд продлил фигурантам срок меры пресечения.

По словам адвоката обвиняемых Игоря Трунова, они останутся под арестом до 14 марта 2021 года.

Ходатайства следствия вновь рассматривались в суде в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

В рамках уголовного дела по статье "Торговля людьми" задержаны семь фигурантов. Трое из обвиняемых являются врачами.

Фигурантам дела предъявлено обвинение в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

Ранее в квартире в поселке Одинцовского городского округа обнаружили тело новорожденного. Следователи установили, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.

В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденные аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.