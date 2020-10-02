В Москве арестовали мужчину, вовлекшего ребенка в занятие проституцией

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчину, который вовлек в занятие проституцией малолетнюю девочку, арестовали в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлию Иванову.

"Установлено, что обвиняемый 1983 года рождения предложил несовершеннолетней оказать ему и иным лицам услуги интимного характера, на что девочка согласилась. В ходе допроса задержанный признал вину, ему предъявлено обвинение", – рассказала Иванова.

Мужчина находится под стражей. Следствие продолжает собирать доказательства по делу.

Ранее полицейские ликвидировали в центре Москвы притон для занятия проституцией и задержали женщину, подозреваемую в его организации. Притон работал на улице Садовой-Самотечной под видом массажного салона.

По версии следствия, задержанная 28-летняя жительница Подмосковья вместе с неизвестными арендовала помещение и работала там администратором. Она подбирала девушек, оказывающих услуги интимного характера, платила им зарплату и контролировала соблюдение внутреннего распорядка.