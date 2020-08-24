В центре Москвы ликвидировали притон для занятия проституцией

18:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские ликвидировали в центре Москвы притон для занятия проституцией и задержали женщину, подозреваемую в его организации, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Притон работал на улице Садовой-Самотечной под видом массажного салона. По версии следствия, задержанная 28-летняя жительница Подмосковья вместе с неизвестными арендовала помещение и работала там администратором. Она подбирала девушек, оказывающих услуги интимного характера, платила им зарплату и контролировала соблюдение внутреннего распорядка.
В отношении администратора возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.
Также в борделе задержали пять приезжих женщин в возрасте от 19 до 33 лет, подозреваемых в оказании интимных услуг. В отношении них составили протокол об административном правонарушении.
Ранее суд в Москве отправил под арест мужчину, обвиняемого в попытке продать девушку для занятия проституцией. При получении 750 тысяч рублей он был задержан.
Мужчина написал явку с повинной и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми организованной группой".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: