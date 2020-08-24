В центре Москвы ликвидировали притон для занятия проституцией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские ликвидировали в центре Москвы притон для занятия проституцией и задержали женщину, подозреваемую в его организации, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Притон работал на улице Садовой-Самотечной под видом массажного салона. По версии следствия, задержанная 28-летняя жительница Подмосковья вместе с неизвестными арендовала помещение и работала там администратором. Она подбирала девушек, оказывающих услуги интимного характера, платила им зарплату и контролировала соблюдение внутреннего распорядка.

В отношении администратора возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Также в борделе задержали пять приезжих женщин в возрасте от 19 до 33 лет, подозреваемых в оказании интимных услуг. В отношении них составили протокол об административном правонарушении.

Ранее суд в Москве отправил под арест мужчину, обвиняемого в попытке продать девушку для занятия проституцией. При получении 750 тысяч рублей он был задержан.

Мужчина написал явку с повинной и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми организованной группой".