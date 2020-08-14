Суд арестовал москвича за попытку продать девушку за 750 тысяч рублей

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Суд в Москве отправил под арест мужчину, обвиняемого в торговле людьми, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.

В начале августа москвич 2000 года рождения с соучастниками решил заработать продажей людей для занятия проституцией. При получении 750 тысяч рублей за девушку он был задержан.

После этого задержанный написал явку с повинной и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми организованной группой".

Сейчас следствие устанавливает личности соучастников преступления.

Ранее Следственный комитет начал проверку информации о принуждении московской семьи к продаже доли в квартире по заниженной стоимости. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.