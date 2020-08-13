В СК проверяют информацию о принуждении москвича к продаже доли в квартире

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал проверку информации, которая ранее появилась в СМИ, о принуждении московской семьи к продаже доли в квартире по заниженной стоимости. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами организована проверка по фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала", – отметила она.

Иванова рассказала, что в сюжете говорилось о семье москвича, проживающей на севере Москвы, соседи которых вынуждают их продать долю в квартире по заниженной стоимости. В материале сообщалось, что эти действия сопровождаются угрозами и незаконным проникновением в жилище.

"Следствие устанавливает все факты, указанные в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавила она.

Ранее сообщалось об участковом, который 11 лет жил в квартире пропавшего пенсионера. Полицейский стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.