СК проверяет информацию о возможном мошенничестве при продаже квартиры пенсионерки

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Следственный комитет проводит проверку информации о мошенничестве с продажей квартиры пенсионерки в Красногорске, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Ранее в эфире федерального канала вышел сюжет о том, что брат пенсионерки воспользовался услугами риелтора при продаже принадлежавшей ей трехкомнатной квартиры в Красногорске. После сделки деньги поместили в банковскую ячейку, но вскоре брат умер, а деньги на сумму около 5 миллионов рублей за продажу квартиры женщина так и не получила.

Сейчас следователи выполняют проверочные мероприятия и устанавливают все обстоятельства, изложенные в публикации, о возможном мошенничестве со стороны риелтора.

Ранее Следственный комитет заинтересовался телесюжетом о захвате квартир в Москве "профессиональными соседями". Злоумышленники якобы приобретают доли в квартирах и с помощью запугивания и угроз вынуждают собственников продавать жилплощадь по заниженной цене.