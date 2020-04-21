Задержаны телефонные мошенники, обманувшие пенсионеров на 22 млн рублей

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Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве по телефону, на счету которых 50 эпизодов преступлений в отношении пожилых людей. Общий ущерб оценивается почти в 22 миллиона рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Ранее в полицию обратился 85-летний житель Симферополя, который рассказал, что ему позвонила женщина, представившись сотрудницей Банка России, она сообщила о выигрыше, но, чтобы получить деньги, необходимо сделать перевод. Пенсионер сначала отдал 240 тысяч рублей, а спустя три месяца – еще более 300 тысяч рублей за якобы исполнение решения суда о компенсации.

После этого случая министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лично поручил профильным подразделениям принять исчерпывающие меры для поимки преступников. В результате были выявлены две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан.

В Московском регионе и в Пензенской области полицейские при участии Росгвардии задержали восемь подозреваемых. Проведено 19 обысков, в ходе которых обнаружено свыше ста бланков-свидетельств на компенсационные выплаты и оборудование, на котором они изготавливались.

Также были изъяты базы персональных данных людей, банковские карты, оформленные на третьих лиц, компьютеры и средства связи. Среди обнаруженных доказательств оказалась и банковская карта, на номер которой пенсионер перечислил свои сбережения.

Ранее в Москве задержали 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на мошенничество при продаже квартиры. Он пытался продать за 6,4 миллиона рублей арендованную жилплощадь.