В столице задержали мужчину за попытку незаконно продать арендованную квартиру

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на мошенничество при продаже квартиры, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы обратился москвич, который рассказал, что сдал в аренду свою квартиру на улице Чертановской, а спустя некоторое время обнаружил на одном из сайтов объявление о ее продаже. Авторы заметки просили за жилплощадь 6,4 миллиона рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что от имени хозяина квартиры он нанял нескольких риелторов, с которыми заключил договоры на продажу жилплощади. Далее объявление о ее продаже разместили на одной из интернет-площадок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее новый способ мошенничества на фоне режима самоизоляции появился в Москве. Злоумышленники начали требовать с пожилых москвичей взятки "за нарушение карантина".