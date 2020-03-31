Новый способ мошенничества на фоне режима самоизоляции появился в Москве

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Новый способ мошенничества на фоне режима самоизоляции появился в столице. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Останкинском районе Москвы. Там молодые люди в форме охранников остановили вышедшую на улицу пенсионерку. Неизвестные потребовали у пожилой женщины взятку, пригрозив вызовом полиции "за нарушение самоизоляции".
Женщину спас ее сын. Он предложил охранникам договориться, а сам посадил мать в машину и увез.
Позднее с заявлением в полицию обратилась дочь пенсионерки. По ее словам, мошенники забрали у женщины тысячу рублей.
По факту происшествия полицейские начали проверку. Один из свидетелей инцидента подтвердил случившееся. Он сообщил, что двое мужчин в форме с надписью "Охрана" потребовали у пенсионерки документы, а затем начали вымогать взятку.
Сейчас сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения. Ведется розыск злоумышленников.
Ранее полиция Москвы дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса. Правоохранители объяснили, что злоумышленники могут использовать различные приемы для хищения денег, и попросили предупредить об этом пожилых родственников.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Согласно ему, москвичи могут покидать квартиру только в специально прописанных в указе случаях.
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