Полиция Москвы дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская полиция рекомендовала горожанам предупредить пожилых родственников о мошенниках, которые могут активизироваться в период действия ограничения из-за коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители объяснили, что в сложившейся эпидемиологической обстановке мошенники могут использовать различные приемы для хищения денег. Это могут быть сообщения о несуществующей болезни у человека или его родственников, о положенных соцвыплатах, о снятии со счета или карты денег.

Полицейские призывают ни при каких обстоятельствах не раскрывать реквизиты своих банковских счетов и карт, CVV-код, а также пароли в СМС-сообщениях. Кроме того, не нужно перечислять деньги на счета и номера телефонов злоумышленников. Ни под каким предлогом не стоит пускать в квартиру посторонних.

При поступлении звонков от неизвестных рекомендуется положить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим близким. Если же горожанин стал жертвой или свидетелем мошенничества, следует немедленно обратиться в полицию.

Компания Group-IB предупредила о росте киберугроз во время распространения коронавируса. Специалисты прогнозируют увеличение числа целевых атак на сотрудников финансовой отрасли. Кроме того, в группу риска входят работники, которым понижают зарплату при переходе на удаленное исполнение обязанностей.

Предупреждение выпустил и Роскомнадзор. Там уточнили, что преступники пытаются собирать персональные данные о гражданах РФ. Они рассылают сообщения с ложными рекомендациями, якобы отправленными от имени авторитетных организаций вроде ВОЗ.

РКН призывает доверять только данным органов власти и официальным СМИ. Кроме того, граждан предупредили об опасности, которые содержат в себе ссылки и вложения в подобных посланиях.

В ведомстве подчеркнули, что готовы к жестким мерам в отношении СМИ за фейки о коронавирусе в России. Речь может идти в том числе о полном ограничении доступа к таким ресурсам и лишении лицензий.