Роскомнадзор готов к блокировке СМИ за фейки о коронавирусе в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роскомнадзор готов к введению жестких мер в отношении СМИ за фейки о коронавирусе в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь может идти в том числе о полном ограничении доступа к таким ресурсам и лишении лицензий. Предупреждение опубликовано в связи с выявленными случаями распространения ложной информации о коронавирусной инфекции. В ведомстве подчеркнули, что находятся в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генпрокуратурой РФ для незамедлительного реагирования по каждому из них.
РКН также уведомило о круглосуточном мониторинге всех СМИ, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверных сведений, сеющей панику и провоцирующей беспокойство среди россиян.
IT-эксперты предупредили, что в связи с пандемией коронавируса в интернете активизировались мошенники. Например, пользователи получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, при нажатии на ссылку человек перенаправляется на фишинговый сайт. Там ему предлагают ввести личные данные, которые в итоги попадают к преступникам.
В столице также начали расследование вброса фейковых новостей о масштабном заражении москвичей коронавирусом. Неизвестные злоумышленники задействуют ботов в соцсетях и устраивают рассылки в популярных мессенджерах. По словам специалиста, вбросы ориентированы на самую восприимчивую аудиторию: подписчиков детских групп, школьных порталов, женских форумов.
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