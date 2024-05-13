Постпредство РФ при ОБСЕ заявило, что Белгород обстреляли из поставленного НАТО оружия

Фото: телеграм-канал "Russia in OSCE/Россия в ОБСЕ"

Атака ВСУ на Белгород, из-за которой обрушился жилой многоэтажный дом, была совершена с применением вооружений, поставленных странами НАТО. Об этом заявили в пресс-службе постпредства России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений", – указано в сообщении.

В постпредстве потребовали от руководства ОБСЕ максимально жестко осудить преступные действия и подчеркнули, что в организации нет места двойным стандартам и политическим "фильтрам", когда речь заходит об очевидных и жестоких нарушениях международного гуманитарного права.

Там отметили, что недопустимо "демонстративно не замечать" жертв среди гражданских из России, где бы не произошла трагедия – в Донбассе, Белгороде или где-либо еще.

Подъезд жилого 10-этажного дома обрушился в Белгороде днем 12 мая из-за прямого попадания в здание снаряда украинских сил. Согласно последним данным, из-за обрушения подъезда погибли 13 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда в доме в Белгороде.