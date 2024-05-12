Количество жертв обрушения дома в Белгороде возросло до 13

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число погибших в результате обрушения подъезда в многоэтажном доме Белгорода после обстрела ВСУ увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов", – указано в сообщении.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде днем 12 мая после прямого попадания в здание снаряда украинских сил. Согласно данным СМИ, запуск ракеты мог быть осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Впоследствии произошло повторное обрушение последнего чердачного этажа с крышей, в момент, когда спасатели проводили поисковые работы.

В результате трагедии пострадали 20 человек.

