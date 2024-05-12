Число погибших от отравления наркотиками в Астрахани возросло до 8

Фото: телеграм-канал "Астраханская полиция"

Число погибших от отравления наркотическими веществами в Астрахани увеличилось до 8 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

В результате произошедшего следователи возбудили еще одно уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"По версии следствия, с 9 по 11 мая на территории Ленинского района Астрахани по месту жительства и около дома скончались трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших наркотические вещества", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Тела погибших были обнаружены на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве. Возраст погибших варьировался от 18 до 40 лет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Позже полиция задержала в Астрахани подозреваемого в распространении наркотиков. По версии следствия, злоумышленник прибыл в город по указанию неустановленных лиц. Он оставлял наркотики в тайниках, которые были обнаружены полицией. Содержимое было направлено на экспертизу.

