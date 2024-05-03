Сотрудники ФСИН обнаружили наркотики в тапках, предназначавшихся для заключенного

Фото: fsin.gov.ru

Домашние тапки с бумажными свертками, спрятанными в подошве, пытались передать заключенному в СИЗО-2 в Москве. Об этом ФСИН по столице сообщила на своем сайте.

Отмечается, что при досмотре посылки, адресованной обвиняемому, сотрудники СИЗО нашли и изъяли 117 бумажных свертков с неизвестным веществом, которые были спрятаны в подошве тапок. Также в упаковке с сушеными финиками для того же заключенного нашли и изъяли 11 свертков с темно-зеленым веществом неизвестного происхождения. Они были спрятаны внутри сухофруктов.

Все находки направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр главка МВД по Москве. Согласно проведенному исследованию установлено, что в 11 свертках общей массой 4,14 грамма содержатся наркотические вещества, а обнаруженные вещества в 117 свертках общей массой 69,9 грамма содержат в составе ментол и никотин. По факту случившегося проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что в Кашире задержали 34-летнего мужчину, который в каршеринговом автомобиле перевозил наркотики. Как рассказали в ГУ МВД России по Подмосковью, полицейские при досмотре машины нашли два свертка общей массой 900 граммов. Возбуждено уголовное дело, суд заключил злоумышленника под стражу.