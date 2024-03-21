Полиция задержала мужчину с наркотиками у Киевского вокзала в Москве

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Сотрудники полиции задержали у Киевского вокзала в Москве мужчину с двумя свертками наркотического вещества. Об этом сообщается на странице управления на транспорте МВД РФ по ЦФО в соцсети "ВКонтакте".

Мужчину задержали в состоянии наркотического опьянения на станции Москва-Киевская.

"В дежурной части при проведении личного досмотра у доставленного обнаружили и изъяли два полимерных свертка с порошкообразным веществом", – говорится в сообщении.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские обнаружили пакет с наркотиками у актера Василия Прокопьева. Он находился в состоянии опьянения на станции Москва–Белорусская, во время личного досмотра у него нашли полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 грамма.

