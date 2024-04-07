МВД указало, что на полицейских в Подмосковье напали при задержании наркосбытчика

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Неизвестный напал на полицейских в Подмосковье в тот момент, когда сотрудники органов внутренних дел проводили задержание наркосбытчика. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.



По ее данным, сообщение о раненном мужчине поступило в дежурную часть МУ МВД России "Щелковское" Московской области. Очевидец сообщил, что он лежал у дороги возле деревни Якимово городского округа Черноголовка.

"Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия двоих сотрудников МУ МВД России "Щелковское" с огнестрельными ранениями. Один из них скончался до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован", – добавила она.

Представитель МВД уточнила, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия для задержания сбытчика наркотиков. Сейчас сотрудники ГУ МВД РФ по Московской области устанавливают местонахождение мужчины.

Кроме того, установление всех обстоятельств посягательства на сотрудников правоохранительных органов контролируют и в подмосковной прокуратуре. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Там уточнили, что на место происшествия выехал Щелковский городской прокурор Иван Денисов.

Происшествие произошло на территории между городскими округами Щелковский и Черноголовка 8 апреля. Ранее сообщалось, что на полицейских напали неизвестные, а потом скрылись с места преступления на мотоцикле. По данному факту в СК уже возбудили уголовное дело.