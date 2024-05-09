В Астрахани возбуждено дело о гибели от отравления пяти местных жителей

Фото: телеграм-канал "112"

СК РФ по Астраханской области возбудил уголовное дело о гибели пяти человек в результате отравления неизвестным веществом, сообщает РИА Новости.

Еще 14 человек госпитализированы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По версии следствия, в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружили тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз, опросилы очевидцы, а также изъяли мобильные телефоны потерпевших. Прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее пять детей из столичной школы-интерната имени Колмогорова были госпитализированы из-за обнаруженной у них кишечной инфекции. Еще 12 человек с симптомами были изолированы и помещены под наблюдение медицинских работников.