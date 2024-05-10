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10 мая, 13:14

Происшествия

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали в Астрахани

Фото: телеграм-канал "Астраханская полиция"

Полиция задержала в Астрахани подозреваемого в распространении наркотиков, после употребления которых скончались 5 и были госпитализированы 14 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Астраханской области во взаимодействии с представителями УФСБ задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в распространении наркотических веществ", – говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленник прибыл в Астрахань по указанию неустановленных лиц. Он оставлял наркотики в тайниках, которые были обнаружены полицией. Содержимое было направлено на экспертизу.

Ранее сообщалось, что тела погибших были обнаружены на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве. Возраст погибших варьировался от 18 до 40 лет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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