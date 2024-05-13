Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Об этом сообщает мэрия Белгорода в телеграм-канале.

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ и город Шебекино. Ракетная опасность", – указано в сообщении.

Жителей призвали по возможности оставаться по домам и не подходить к окнам.

Ранее в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Предупреждение о возможной атаке беспилотников также одновременно было объявлено в Курской и Воронежской областях.

Днем 12 мая подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ. В результате трагедии, согласно последним данным погибли 13 человек.