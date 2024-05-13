Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской, Курской и Белгородской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки БПЛА одновременно была объявлена в Курской, Воронежской и Белгородской областях. Об этом со ссылкой на местные власти пишет РИА Новости.

Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили из HIMARS по Ленинскому району Донецка, где проводилась подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня образования республики. В результате удара было повреждено кафе и находящийся рядом с ним недостроенный объект.

До этого в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО ночью 11 мая ликвидировали 21 снаряд РЗСО RM-70 Vampire и 9 БПЛА над Белгородской областью, а также 7 дронов над Курской и Волгоградской областями.

