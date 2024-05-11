Силы ПВО за ночь сбили 21 снаряд РСЗО Vampire и 16 БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы и средства противовоздушной обороны РФ за последнюю ночь ликвидировали 21 снаряд РЗСО RM-70 Vampire и 9 дронов над Белгородской областью, а также еще 7 БПЛА над Курской и Волгоградской областями. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации", – уточнили в ведомстве.

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области. Попытку атаки пресекли 10 мая около 20:00 по московскому времени. Аналогичную атаку ликвидировали10 мая в 11:30.

