ВСУ ударили ракетами по Донецку во время подготовки автопробега

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Украинские военные ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Ленинскому району Донецка, где проводилась подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня образования республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате удара было повреждено кафе и находящийся рядом с ним недостроенный объект. При этом сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее сотрудники МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики. В ведомстве уточнили, что спасатели занимались ликвидацией возгорания сухой травы, а удар БПЛА пришелся после их возвращения в пожарную часть подразделения.

