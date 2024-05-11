11 мая, 14:06Происшествия
ВСУ ударили ракетами по Донецку во время подготовки автопробега
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Украинские военные ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Ленинскому району Донецка, где проводилась подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня образования республики. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате удара было повреждено кафе и находящийся рядом с ним недостроенный объект. При этом сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее сотрудники МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики. В ведомстве уточнили, что спасатели занимались ликвидацией возгорания сухой травы, а удар БПЛА пришелся после их возвращения в пожарную часть подразделения.
Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составили почти 500 тыс военных