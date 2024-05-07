Сотрудники МЧС РФ ранены в Горловке ДНР ударом беспилотника ВСУ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В сообщении уточнили, что сотрудники МЧС занимались ликвидацией возгорания сухой травы, а удар БПЛА пришелся после их возвращения в пожарную часть подразделения.

"Специалисты МЧС России в больнице, им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Также в результате удара была повреждена пожарная автоцистерна.

Ранее в селе Щетиновка Белгородской области участник территориальной самообороны также пострадал из-за атаки украинского FPV-дрона по движущемуся автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавшего госпитализировали и оказали ему необходимую медпомощь.