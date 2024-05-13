Танюг: жена президента Сербии приняла в Белграде Елену Зеленскую

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/olenazelenska.official

Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара, принимает в Белграде жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену. Об этом сообщает агентство "Танюг".

"В присутствии жен президентов Сербии и Украины в ректорате Университета в Белграде подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко", – указано в сообщении.

Тамару Вучич и Елену Зеленскую сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач.

Ранее Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж выдвигался на второй президентский срок. Говоря о планах на будущее, она отметила, что они с мужем должны будут придумать что-то новое.