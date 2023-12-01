Супруга Зеленского заявила, что не хочет второго президентского срока для мужа

Фото: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж выдвигался на второй президентский срок. Соответствующую мысль она озвучила в эфире подкаста Economist.

"Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно", – сказала она.

Говоря о планах на будущее, Зеленская сказала: "Мы будем должны придумать что-то новое".

Ранее украинский лидер заявил, что сейчас в стране не время для выборов. Он также потребовал прекратить "вбрасывать в общество" данную тему. По его словам, говорить об избирательном процессе легкомысленно.

