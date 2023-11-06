Зеленский поменял тон в общении с Западом – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский изменил тон в общении с Западом. Он хочет сыграть на страхе перед затяжным конфликтом с РФ, сообщает издание The Spectator.

"Если недавно позиция Киева была "дайте нам больше, и мы сможем быстро победить", то теперь она становится "дайте нам больше, или это затянется на неопределенный срок", – отметили авторы материала.

Как подчеркивается в статье, в стратегии Владимира Путина есть пункт о наступающей усталости партнеров Украины. По словам авторов материала, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отрицает это, однако премьер-министр Италии подтвердила данные слова.

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджи Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Она рассказала им, что европейские страны устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход. При этом этот выход якобы должен быть приемлем для обеих сторон, не нарушая международное право.

Мелони добавила, что имеет представление о том, как существующие противоречия между Москвой и Киевом можно было бы разрешить, при этом она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения.

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