Премьер Италии признала, что контрнаступление Украины ничего не изменило

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Европейские страны устали от ситуации вокруг Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранкерами Лексусом и Вованом, которые представились высокопоставленным африканским чиновником. Запись разговора опубликована в телеграм-канале пранкеров.

"Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", – заявила она.

По ее мнению, Европа близка к тому моменту, когда все поймут, что нужен выход. При этом этот выход должен быть приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право.

Мелони добавила, что имеет представление о том, как существующие противоречия между Москвой и Киевом можно было бы разрешить, при этом она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения.

Говоря о приемлемости героизации нацизма на Украине, политик заявила, что страна имеет на это право.

Ранее в МИД Финляндии начали расследование по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы финского внешнеполитического ведомства Элины Валтонен. В ведомстве добавили, что видеозвонок не вызвал каких-либо подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на некоторые актуальные вопросы.

Позже блогер Владимир Кузнецов (Вован) заявил, что они вместе с Алексеем Столяровым (Лексус) готовы помочь МИД Финляндии в расследовании, если будет соответствующее обращение.

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