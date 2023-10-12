Блогер Вован заявил о готовности помочь Финляндии в расследовании из-за пранка

Фото: Агентство "Москва"

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил, что может помочь Финляндии в расследовании против него. Об этом сообщает радио КП.

"Там несчастный министр, вы же видели на видео, она выходила на связь из какой-то каморки у себя в министерстве и оттуда с нами общалась по видео. А то, что они так обижаются, ну, не знаю, ничего страшного, мне кажется, не происходит", – сказал он.

Как подчеркнул пранкер, они вместе с Лексусом (Алексей Столяров) готовы помочь МИД Финляндии, если будет соответствующее обращение.

До этого стало известно, что в МИД Финляндии начали расследование по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы финского внешнеполитического ведомства Элины Валтонен. В ведомстве добавили, что видеозвонок не вызвал каких-либо подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на некоторые актуальные вопросы.

Ранее пранкеры поговорили с бывшим главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом от лица экс-лидера Украины Петра Порошенко.

В беседе британский политик обратил внимание на то, что Соединенным Штатам и Великобритании ранее не раз удавалось осуществить смену власти в небольших странах, воздействуя на них извне.

"Актуальный репортаж": Вован и Лексус разыграли Ангелу Меркель