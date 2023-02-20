Пранкеры Вован и Лексус разыграли Меркель от лица экс-президента Украины Порошенко

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Видеоролик с записью разговора был размещен на Rutube-канале пранкеров.

Ответив на звонок, Меркель сообщила, что рада слышать Порошенко, и попросила оставить их разговор в тайне.

В ходе беседы экс-канцлер сообщила, что Запад не менял позицию по Украине и ведет диалог с США. Вместе с президентом США Джо Байденом и французским лидером Эммануэлем Макроном, между которыми, по ее словам, есть большое единство, действует канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Помимо этого, Меркель сообщила, что Минские соглашения были заключены для недопущения "более худших вещей". Договоренности были заключены для того, чтобы развить силу Украины и дать ей больше вооружений.

Перейти на русский язык по просьбе пранкеров Меркель отказалась. Она также оставила без ответа вопрос о размере ее пенсии.

Ранее пранкеры позвонили от имени французского лидера Эммануэля Макрона президенту Польши Анджею Дуде. Темой разговора стала упавшая в Польше ракета. Тогда польский лидер сообщил, что не обвиняет в произошедшем Россию и не хочет с ней войны.



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