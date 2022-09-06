Вован и Лексус показали на ВЭФ пранк с членами австралийского парламента

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в ходе сессии на Восточном экономическом форуме показали новый пранк с членами австралийского парламента, сделанный от лица российских оппозиционеров в изгнании на тему санкций, сообщает РИА Новости.
Ролик показали на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?". Вован и Лексус зачитали членам австралийского парламента фейковую новость о краже редких животных русскими шпионами для олигархов.
На вопрос, знают ли в Австралии новость о том, что разведчики украли кенгуру, утконосов и ехидн, сенатор от партии зеленых Джанет Райс заявила, что осведомлена об этом и пообещала заняться этим вопросом, хотя инцидент пранкеры выдумали.
Также она сообщила, что ее партия и парламент в целом сильно встревожены ситуацией в России и стараются оказывать давление на австралийское правительство по усилению санкций в отношении РФ и отдельных граждан.
Ранее Вован и Лексус, ставшие обладателями Национальной премии интернет-контента, пожертвовали выигранный денежный приз жителям Горловки Донецкой Народной Республики.
Они выразили надежду, что смогут таким образом помочь людям, оставшимся без крова и базовых условий для нормальной жизни. Пранкеры призвали последовать их примеру остальных победителей премии.
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