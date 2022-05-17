Пранкеры Вован и Лексус пообщались с Джорджем Бушем – младшим

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Российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с 43-м президентом США Джорджем Бушем – младшим. Тизер нового розыгрыша они опубликовали на своем канале на Rutube.

Кем представились и о чем разговаривали пранкеры с американским политиком, неизвестно, однако в представленных отрывках разговора последний произносит такие фразы, как "Слава Вовану и Лексусу!" и "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск". Кроме того, экс-президент США сообщает собеседникам, что гордится ими и отдает честь.

Также ролик содержит отрывки, в которых Буш комментирует текущую геополитическую ситуацию. В частности, он сообщает, что хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, а также отмечает, что надеялся на большую сговорчивость Владимира Путина.

Полная версия разговора с Бушем будет представлена 19 мая в рамках федерального просветительского марафона "Новые горизонты", который проводит общество "Знание".

Ранее Вован и Лексус разыграли бывшего худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса и актрису Чулпан Хаматову. В первом случае один из пранкеров представился министром культуры Украины и услышал от Туминаса антироссийские высказывания, в том числе нецензурные. Во втором – послом Украины в Литве. В беседе с пранкером Хаматова сказала, что на Украине живет огромное количество порядочных людей, и сообщила, что не собирается возвращаться в Россию.

