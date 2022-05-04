Российские пранкеры пообщались с Римасом Туминасом и Чулпан Хаматовой

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Российские пранкеры Вован и Лексус представили в своем "Шоу ВиЛ" на Rutube антироссийские заявления художественного руководителя государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса и актрисы Чулпан Хаматовой.

Аудиозапись разговора с Туминасом в шоу представил приглашенный гость писатель и публицист Михаил Шахназаров. В ней литовский деятель культуры говорит о России, используя нецензурную брань.

В ответ авторы шоу включили Шахназарову, народной артистке России Татьяны Васильевой и руководителю театра "Модерн" Юрию Грымову запись видеопранка с участием Туминаса. Литовскому деятелю культуры якобы позвонил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

В беседе с лжеминистром Туминас сообщил, что регулярно созванивается с артистами из России, "обрабатывая" их по политическим вопросам. В числе таких артистов Туминас назвал актрису театра Вахтангова Ольгу Лерман, а также актеров Сергея Гармаша и Сергея Маковецкого.

В разговоре с пранкером худрук откликнулся на предложение помочь в постановке спектакля "Мой друг Бандера" и пообещал вести диверсионную деятельность в Театре Вахтангова. Положительно литовец оценил и практику "отмены" русских деятелей культуры, наблюдающуюся в Европе.

Татьяна Васильева прокомментировала представленную видеозапись, отметив, что такое поведение со стороны деятеля культуры, много лет получавшего зарплату из государственного бюджета России, является недопустимым.

"Мне трудно на это смотреть, потому что сразу становится его жалко, этого человека, который плохо себя чувствует. Но на самом деле: почему мы должны кого-то жалеть, понимать и вставать на его место", – отметила Васильева.

Она рассказала, что всегда задавалась вопросом, как Туминас вообще стал художественным руководителем российского театра, будучи гражданином государства, демонстрирующего по отношению к РФ недружественную позицию.

"Как это вообще произошло? Я смотрела их спектакли – они очень политизированы. Мы все для них враги, всегда были! И во время войны они встречали немцев с хлебом-солью", – отметила актриса.

Васильева добавила, что режиссер бы продолжал работать в России, если бы не произошли текущие события. Она призналась, что в случае, если Туминас все же вернется в страну и продолжит работать, ей будет противно.

"Он враг, враг народа! И места ему здесь не может быть никогда и нигде. Поразительно, что мы до этого дошли и дотерпели. Терпению нашему, конечно, можно позавидовать", – подчеркнула актриса.

По ее словам, литовский деятель культуры всегда наплевательски относился к России и ее гражданам. И дело заключается даже не в политических взглядах, а в той жизни, которую он вокруг себя выстроил.

"Ты гений, тебе дали возможность проявить свой гений. И что ты сделал? Испражнился", – заключила актриса.

Продемонстрировали пранкеры и разговор с актрисой Чулпан Хаматовой. В беседе с ней абонент представился послом Украины в Литве. В ходе разговора "чиновник" пригласил артистку посетить Украину. В ответ та отметила, что на Украине живет огромное количество порядочных людей.

Хаматова также ответила на вопрос, планирует ли она возвращаться в Россию и работать в стране. Сначала актриса ответила утвердительно, но после сказала "нет".

Позицию артистки прокомментировал Шахназаров.

"Это порядочные люди обстреливали Донецк на протяжении многих лет. Это порядочный человек Порошенко говорил, что украинские дети будут ходить в школу, а донецкие – сидеть в подвалах. И это говорит великая гуманистка, которая возглавляла фонд "Подари жизнь" и которая его швырнула. Но это ж не главное. Главное – быть порядочной для тусовки", – подчеркнул он.

В свою очередь, Татьяна Васильева ответила на вопрос пранкеров о том, что бы она сказала Хаматовой, если бы встретила ее сейчас.

"Ты дура", – сказала актриса.

Ранее на уловки пранкеров попалась глава МВД Великобритании Прити Патель. Ей якобы позвонил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В ходе разговора Патель заявила о необходимости заставить ответить за специальную операцию не только властей России, но и обычных граждан страны. Также британский министр рассказала незнакомцам о возможности передачи дома российского миллиардера украинскому президенту.