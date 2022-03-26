YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса

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Видеохостинг YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) после розыгрышей министров Британии, передает РИА Новости.

Ранее пранкеры от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля позвонили министру внутренних дел Британии Прити Пател, которая в ходе разговора призналась о готовности принять украинских националистов и неонацистов.

Также Кузнецов и Столяров разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Позднее власти страны направили YouTube запрос с просьбой удалить канал пранкеров.

