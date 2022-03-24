Интервью Уоллеса подтверждает планы НАТО на получение Украиной ядерного оружия – МИД РФ

Фото: ТАСС/STEPHANIE LECOCQ/EPA
Интервью министра обороны Британии пранкерам подтверждает планы НАТО на получение Украиной ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поражает не то, что министр обороны Британии не смог отличить пранкеров от официальных лиц Украины, здесь я оставляю это на суд британской общественности. Меня поразило другое: то, с какой легкостью официальные лица Британии рассуждают на тему обладания Украиной ядерным оружием и в принципе возможности поддержки подобного развития событий со стороны Британии", – цитирует Захарову РИА Новости.
Официальный представитель министерства иностранных дел России подчеркнула, что данный разговор подтверждает наличие подобных планов.
"Такие планы были не только у Украины, такие планы были у НАТО, и они были к этому готовы, к такому развитию сценария", – заключила она.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. В ходе беседы Лексус представился премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По словам пранкера, британский министр так и не понял, что общался с самозванцем.
В процессе разговора, прошедшего в формате видеоконференции, британский министр не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, подчеркнув, что России это бы очень не понравилось.
Также Уоллес проговорился о том, что Лондон поставил Украине почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW. Он добавил, что Великобритания выступала за вступление Украины в НАТО, поэтому Лондон и отправлял на Украину своих военных специалистов.
В настоящий момент Министерство обороны Великобритании попросило видеохостинг YouTube удалить записи разговора пранкера с Уоллесом.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров заявил, что Европа показала себя ненадежным партнером
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: