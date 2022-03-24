Интервью Уоллеса подтверждает планы НАТО на получение Украиной ядерного оружия – МИД РФ

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Интервью министра обороны Британии пранкерам подтверждает планы НАТО на получение Украиной ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поражает не то, что министр обороны Британии не смог отличить пранкеров от официальных лиц Украины, здесь я оставляю это на суд британской общественности. Меня поразило другое: то, с какой легкостью официальные лица Британии рассуждают на тему обладания Украиной ядерным оружием и в принципе возможности поддержки подобного развития событий со стороны Британии", – цитирует Захарову РИА Новости.

Официальный представитель министерства иностранных дел России подчеркнула, что данный разговор подтверждает наличие подобных планов.

"Такие планы были не только у Украины, такие планы были у НАТО, и они были к этому готовы, к такому развитию сценария", – заключила она.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. В ходе беседы Лексус представился премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По словам пранкера, британский министр так и не понял, что общался с самозванцем.

В процессе разговора, прошедшего в формате видеоконференции, британский министр не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, подчеркнув, что России это бы очень не понравилось.

Также Уоллес проговорился о том, что Лондон поставил Украине почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW. Он добавил, что Великобритания выступала за вступление Украины в НАТО, поэтому Лондон и отправлял на Украину своих военных специалистов.

В настоящий момент Министерство обороны Великобритании попросило видеохостинг YouTube удалить записи разговора пранкера с Уоллесом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.