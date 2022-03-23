Появление миротворцев НАТО на Украине угрожает столкновением с РФ – Лавров

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Направление миротворцев НАТО на Украину может привести к прямому столкновению Вооруженных сил России и Альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО.

"Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе", – цитирует его News.ru.

Член Совфеда Сергей Цеков заявил, что под идеей Польши может скрываться мечта вернуть себе западные области Украины, особенно Львов. По его мнению, отправка контингента зависит от решения Альянса, поскольку речь идет не о польских вооруженных силах. Также он не исключил гипотетического раздела Украины между Польшей, Венгрией и Румынией.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. По его мнению, их главной целью будет оказание гуманитарной помощи. Немецкие власти не одобрили это предложения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.