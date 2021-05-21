Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от лица Кличко

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского от лица мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я хочу сказать – завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше… Вы меня публично пытаетесь унижать всячески", – сказали от имени Кличко пранкеры.
В свою очередь, Зеленский удивился утверждению о том, что он унижает мэра Киева, и предложил созвониться спустя день. Вован и Лексус же заявили, что они не созвонятся, а встретятся с президентом, на что тот согласился. После этого разговор закончился.
18 мая состоялись обыски в доме, где живет Кличко. Как позже объяснили в Службе безопасности Украины, мероприятия не были связаны с мэром. Там же добавили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов.
Украинский лидер во время пресс-конференции по итогам двух лет на должности президента заявил, что обыски у окружения Кличко проходят из-за краж из госбюджета. Глава государства также добавил, что тот постоянно пытается с ним встретиться, пишет ему и приходит в офис без предупреждения.
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